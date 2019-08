Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Durstige Einbrecher - Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots)

Mehrere Kisten Prosecco erbeuteten unbekannte Täter am Samstagabend bei einem Einbruch in eine studentische Einrichtung in der Heidelberger Altstadt. Ein Zeuge konnte kurz vor 20 Uhr drei Männer beobachten, die über mehrere Zäune stiegen und sich durch den Garten in den Hinterhof des Anwesens in der Hauptstraße begaben. Er rief ihnen noch zu, das Grundstück zu verlassen. Kurz darauf konnte er ein lautes Geräusch vernehmen und drei Männer davonrennen sehen, die mehrere Prosecco-Kisten und dem Arm trugen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand brachen die Einbrecher die Eingangstür der Studentenunterkunft gewaltsam auf und entwendeten aus dem Gebäudeinneren drei Kisten mit Prosecco. Anschließend flüchteten sie in Richtung Kornmarkt.

Die drei männlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

- Ca. 20 bis 25 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - Deutsches Erscheinungsbild - Ein Täter trug ein blaues Poloshirt und blaue Jeans - Ein weiterer Täter war mit einer kurzen roten Hose bekleidet und hatte einen Kinnbart - Der dritte Täter konnte nicht näher beschrieben werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

