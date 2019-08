Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 38-Jähriger leistet Widerstand - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Freitag (30.08.2019) in Stuttgart-Nord massiv Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet. Zuvor soll er seine Lebensgefährtin bedroht und geschlagen haben. Die 33-jährige Lebensgefährtin hatte gegen 23.10 Uhr die Polizei verständigt. Die Beamten trafen den 38-Jährigen vor dem Gebäude auf der Straße an. Als der offenbar unter Alkoholeinwirkung stehende Mann in Gewahrsam genommen werden sollte, wehrte er sich massiv und schlug einem 51-jährigen Polizeihauptmeister mit der Faust ins Gesicht. Erst mit Unterstützung weiterer Beamter gelang es, den Tatverdächtigen zu Boden zu bringen und zu fixieren. Eine 31-jährige Polizeikommissarin und ein 33-jähriger Polizeihauptmeister erlitten dabei Verletzungen. Auch der Tatverdächtige erlitt leichte Verletzungen. Bei der Anzeigenaufnahme sagte die Lebensgefährtin aus, dass der Tatverdächtige beim Verlassen der Wohnung zwei Messer mitgenommen und gedroht hatte, die Polizeibeamten anzugreifen. Bei einer Absuche fanden die Beamten an der Straße, etwa 15 Meter vom Kontrollort entfernt, auf dem Boden abgelegt ein Küchenmesser und ein Küchenbeil auf. Die beiden 31 und 33 Jahre alten Polizeibeamten mussten ihren Dienst verletzungsbedingt beenden, der 51-Jährige konnte seinen Dienst fortsetzen. Der mongolische Tatverdächtige, der wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte unter Bewährung steht, wird am Freitag mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

