Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Rosensteinstraße ist am Donnerstagnachmittag (29.08.2019) ein 68 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt worden. Eine 31-jährige Renault-Fahrerin parkte mit ihrem Auto gegen 14.40 Uhr aus einer Parkbucht aus und übersah offenbar den Rollerfahrer, der auf der Rosensteinstraße in Richtung Nordbahnhofstraße unterwegs war. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der 68-Jährige stark ab und stürzte mit seinen Motorroller zu Boden. Durch den Aufprall auf dem Asphalt zog sich der Rollerfahrer schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und verbrachte ihn in ein Krankenhaus.

