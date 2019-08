Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (28.08.2019) zwei 26 und 31 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Drogeriemarkt an der Königstraße Parfum gestohlen zu haben. Die beiden Tatverdächtigen hielten sich gegen 18.00 Uhr in dem Drogeriemarkt auf. Nacheinander sollen beide jeweils eine Flasche Parfum aus dem Regal genommen und diese in eine präparierte Tasche, die der 26-Jährige mitführte, gesteckt haben. Der jeweils andere soll dabei die Sicht auf den Vorgang verdeckt haben. Anschließend verließ das Duo den Laden. Mitarbeiter folgten ihnen, bis die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten die beiden festnahmen. Die beiden Kameruner wurden am Donnerstag (29.08.2019) dem zuständigen Richter vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

