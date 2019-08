Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Büroeinbrecher in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (28.08.2019) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in ein Büro an der Königstraße eingebrochen zu sein. Der Tatverdächtige hebelte offenbar gegen 19.10 Uhr die Eingangstür einer Firma im dritten Obergeschoss des Gebäudes auf und gelangte so in deren Büroräume. Eine Reinigungskraft dieser Firma bemerkte den Einbruch und sprach auf der Königstraße Polizeibeamte an, die im Rahmen der Sicherheitskonzeption Stuttgart auf Fußstreife waren. Die Beamten betraten das Gebäude und nahmen den 34-Jährigen auf frischer Tat fest. Er hatte offensichtlich bereits mehrere Schränke aufgebrochen und durchsucht, die Beamten fanden zwei Bankkarten der Firma in seiner Hosentasche. Der deutsche Staatsangehörige wurde am Donnerstag (29.08.2019) dem zuständigen Richter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

