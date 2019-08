Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frauen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend (28.08.2019) zwei Frauen an der Bopserwaldstraße belästigt. Der Mann folgte den beiden 31 und 27 Jahre alten Frauen gegen 21.30 Uhr, als diese gerade von einer Gaststätte zu ihrem Auto liefen. Währenddessen hielt er sein Glied in der Hand und manipulierte daran, anschließend flüchtete er. Die Frauen beschreiben den Mann als etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, zirka 30 bis 35 Jahre alt. Er soll von europäischem Äußeren gewesen sein. Er habe kurze dunkle Haare gehabt, keine Brille getragen und war von sportlicher Figur bei ungepflegtem Aussehen. Er war einfach gekleidet mit kurzer dunkler Stoffhose, dunklem T-Shirt eventuell mit Aufdruck und dunklen Schuhen, außerdem trug er einen dunklen Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell