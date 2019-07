Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Brand eines Stromkastens

Am 10. Juli 2019 geriet gegen 05.10 Uhr ein Stromkasten der EWE am Dohlenweg in Brand. Der Brand entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand auf Grund eines technischen Defekts. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Garrel, die mit vier Fahrzeugen und etwa 25 Kameraden vor Ort war, gelöscht. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

Garrel - Brand eines Gabelstaplers

Am 10. Juli 2019 geriet gegen 07.50 Uhr an der Böseler Straße ein Gabelstapler auf einem Betriebsgelände in Brand. Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln vom Geschädigten gelöscht werden. Da der Gabelstapler in der Nähe einer Holzlagerhalle stand, wurde vorsorglich die Freiwillige Feuerwehr Garrel informiert. Es entstand kein Gebäudeschaden. Angaben zur Schadenshöhe am Gabelstapler liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell