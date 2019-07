Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Brand eines Carports

Am 09. Juli 2019 geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 23.58 Uhr ein Carport an der Großen Straße in Brand. Durch das Feuer wurde ein darunter stehender Pkw VW Lupo beschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Holdorf und Faldderlohausen konnten ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindern und den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) oder die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Visbek - Diebstahl aus Wohnung

Bislang unbekannte Täter öffneten am 09. Juli 2019, gegen 04.00 Uhr, ein auf Kipp stehendes Fenster an der Klingenbergstraße und entwendeten eine dahinterliegende Handtasche mit Geldbörsen und diversen Ausweisdokumenten. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Damme - Arbeitsmaschine beschädigt

In der Zeit von Montag, 08. Juli 2019, 16.15 Uhr, bis Dienstag, 09. Juli 2019, 07.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter eine an der Mühlenstraße stehende Arbeitsmaschine. Die Heckscheibe der Maschine wurde beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

An der Zufahrt zum Zeughaus/Zeughausmuseum, Zitadelle, wurde eine Tafel an einer Metallfigur beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am 09. Juli 2019 befuhr ein 52-jähriger Vechtaer gegen 19.30 Uhr mit einem Mitsubishi den Parkplatz eines Supermarktes an der Diepholzer Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem wurde im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme festgestellt, dass der 52-Jährige den Pkw in Willebadessen zuvor unterschlagen hatte. Der Pkw war ihm von einem Bekannten bis zum 02. Juli 2019 zur Verfügung gestellt worden, allerdings hatte er den Pkw auch nach Aufforderung nicht wieder zurückgebracht. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 09. Juli 2019 stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw gegen die Tür eines ordnungsgemäß geparkten Daimler. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit an der Kolpingstraße, Parkplatz Deutsche Post, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit Nacht zu Montag, 08. Juli 2019, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Zaunelement an der Bernhardstraße. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

