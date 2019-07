Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Stein durch Fensterscheibe geworfen

In der Zeit von Montag, 08. Juli 2019, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 09. Juli 2019, 06.00 Uhr, warfen unbekannte Täter einen Stein durch die Fensterscheibe einer Schule an der Dr. Niermann-Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Bösel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 09. Juli 2019 befuhr eine 55-jährige Böselerin gegen 20.34 Uhr mit ihrem Opel Zafira die Overlaher Straße, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 0,84 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, da ein Test an einem stationären Alcomaten nicht möglich war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

