Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Versuchter Wohnungseinbruch

Zwischen Samstag, 06. Juli 2019, 00.00 Uhr und Sonntag, 07. Juli 2019, 15.30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Haus an der Neuenwalder Straße einzubrechen. Hierzu machte er sich an einem Schloss einer Eingangstür zu schaffen, gelang jedoch nicht in das Haus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 08. Juli 2019, kam es um 15.55 Uhr auf der Straße Kösters Gang, zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen und übersah hierbei einen 59-jährigern Radfahrer aus Dinklage, der ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Damme - Verkehrsunfallflucht eines Radfahrers

Am Montag, 08. Juli 2019, kam es um 16.30 Uhr auf der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich zum Westring kommt es zum Zusammenstoß einer 22-jährigen Radfahrerin und eines unbekannten Radfahrers. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt. Der männliche Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 08. Juli 2019, kam es um 18.00 Uhr auf der Holdorfer Straße im Bereich zur Kreuzung zur Schreinergasse zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Menslage missachtete die Vorfahrt eines 36-jährigern Pkw-Fahrers aus Steinfeld, der die Holdorfer Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des Steinfelders gegen einen Baum geschleudert. Der Mann wurde leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11000 Euro.

