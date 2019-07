Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - erneute Kontrolle des Schulbusverkehrs verlief positiv

Wie bereits am 19. Juni 2019 berichtet, wurden bei einer damaligen Kontrolle des Schulbusverkehrs diverse Verstöße festgestellt. U. a. stand ein Busfahrer unter Alkoholeinfluss. Am heutigen Morgen, 09. Juli 2019, fand in der Zeit von 07.45 Uhr bis 09.30 Uhr, wie damals bereits angekündigt, erneut eine Kontrolle des Schulbusverkehrs in Friesoythe statt. Bei insgesamt 11 kontrollierten Bussen gab es bei zehn Fahrzeugen keinerlei Anlass zur Beanstandung, was die Polizei sichtlich erfreute. Lediglich ein Hinweisschild war an einem Bus nicht ordnungsgemäß angebracht. Hier war allerdings eine mündliche Verwarnung ausreichend.

