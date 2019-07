Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 08. Juli 2019 befuhr ein 31-jähriger Saterländer gegen 05.400 Uhr mit seinem Fahrrad die Dessauer Straße und wollte von dort nach rechts auf die Leipziger Straße abbiegen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zeitgleich mit einem schwarzen BMW (eventuell 320 d) die Leipziger Straße in Richtung Eichenstraße. In Höhe einer Fahrbahnverengung musste der Fahrradfahrer nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Angaben zu möglichen Sachschäden liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell