Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl aus Wohnhaus

Am Freitag, 05. Juli 2019, gelangten unbekannte Täter in der Zeit von 00.00 Uhr bis 06.30 Uhr, Auf dem Drohn, in ein Wohnhaus. Entwendet wurde ein I-Phone SE des Herstellers Apple samt Ladekabel, ein Mobiltelefon Samsung J 3 und ein Samsung Tablet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Bakum - Dieseldiebstahl

Am 08. Juli 2019 entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 01.00 Uhr bis 05.20 Uhr etwa 100 Liter Dieselkraftstoff aus einem Lkw, der an der Harmer Straße auf dem dortigen Rasthof geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 130 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

Visbek - Diebstahl aus Werkstatt

In der Zeit vom 01. Juli 2019, 16.00 Uhr, bis zum 06. Juli 2019, 16.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einer Kühltruhe, die in einer Werkstatt am Uhlenkamp stand, Lebensmittel sowie Getränke aus einer angrenzenden Garage. Es entstand Sachschaden in Höhe von 80 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Visbek - Versuchter Einbruch in Pfarrheim

In der Zeit von Freitag, 05. Juli 2019, 16.00 Uhr, bis Montag, 08. Juli 2019, 08.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Pfarrheim am Inseldamm einzubrechen. Hierzu versuchten die Unbekannten ein Fenster aufzuhebeln. Hierbei zerbrach jedoch lediglich die äußere der doppelt verglasten Scheibe. Zu einem Eindringen in das Objekt kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigungen an Verteilerkästen

Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zu Sonntag, 07. Juli 2019, mehrere Strom-, Telefon- oder Ampelverteilerkästen, Webetafeln und eine Gartenmauer an der Quakenbrücker Straße sowie Am Wehrhahn, Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell