Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Forstgerät

Arzfeld / Hölzchen (ots)

Im Zeitraum Anfang Juni - Samstag, den 10.08.2019 / 10:30 Uhr wurde auf dem Betriebsgelände in der Straße Hölzchen 1 in 54687 Arzfeld eine blaue Holzrückezange der Firma Scheifele entwendet. Hinweise auf den / die Täter werden an die PI Prüm erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell