Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Speicher (ots)

Die hintere rechte Seite eines Fiat Ducato Lieferwagens wurde am Dienstag, 06.08.2019, in Speicher beschädigt. Das bunt beklebte Fahrzeug eines Partyservices stand nachmittags in der Kapellenstraße beim Drogeriemarkt Rossmann und auf dem Parkplatz Am Markt. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte möglicherweise beim Ausparken den Lieferwagen und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.

