Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Revierleiter verabschiedet

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeipräsident Franz Lutz hat am Donnerstag, 29.08.2019, den Leiter des Polizeireviers 2 Wolframstraße, Polizeidirektor Volker Weinstock, verabschiedet. Als Revierleiter war Volker Weinstock mehr als acht Jahre für den Stuttgarter Norden sowie Teile der Innenstadt zuständig. Dabei bot sich, insbesondere durch die spezielle Lage des Reviers, Volker Weinstock und seinen rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tagtäglich die gesamte Palette der Polizeiarbeit dar. Darüber hinaus leitete er auch zahlreiche Großeinsätze im Stadtgebiet, so auch die Demonstrationen in Hinblick auf S 21. Ab September wechselt Volker Weinstock zum Polizeipräsidium Einsatz nach Bruchsal, um dort die Leitung der Bereitschaftspolizeidirektion zu übernehmen. Polizeipräsident Lutz dankte dem Polizeidirektor vor vielen geladenen Gästen für sein Engagement und wünschte ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg und gutes Gelingen.

