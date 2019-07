POL-OH: Fahrrad gestohlen - Bushäuschen beschmiert - Roller und Pakete gestohlen

Polizeipräsidium Osthessen

Fahrrad gestohlen - Bushäuschen beschmiert - Roller und Pakete gestohlen

Fulda

Fahrrad gestohlen - Besitzer gesucht - FOTO

Künzell - Im Rahmen vermehrter Diebstähle von Kleinkrafträdern wurde ein Damenrad Winora "Bermuda" (schwarz/silbern lackiert, mit Fahrradkorb am Lenker) am 05.07.2019, gegen. 01.00 Uhr durch bislang unbekannte Täter am Tatort in 36093 Künzell, Tannenweg 27, zurückgelassen. Es besteht der Verdacht, dass das Fahrrad aus einer Straftat stammt. Durch die bisherigen Ermittlungen konnte es bislang keinem Besitzer zugeordnet werden. Wer kann Angaben zur Herkunft oder zu möglichen Tatorten machen?

Bushaltehäuschen beschmiert

Fulda - Ein Bushaltehäuschen in der Magdeburger Straße wurde von Unbekannten vermutlich bereits am 12. Juli durch Farbschmierereien beschädigt. Mit weißer Sprühfarbe brachten sie verschiedene Symbole, darunter auch ein Hakenkreuz, auf der Glaswand an. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Roller und Pakete gestohlen

Fulda - Zwei bereits hinreichend polizeibekannte männliche Straftäter im Alter von 22 und 16 Jahren, aus Bebra und Tann /Rhön, stahlen in der Nacht zum Montag (22.7.) zunächst einen Motorroller, der in einem Hinterhof in der Sebastianstraße verschlossen abgestellt war. Den Roller schoben sie am Montagmorgen gegen 10.00 Uhr zu einer Tankstelle in der Magdeburger Straße und fragten nach einem Werkzeug. Damit wollten sie vermutlich das Zündschloss aufbrechen. Doch bevor sie zur Tat schritten, fiel ihnen ein Paketdienstfahrzeug auf, bei dem die Hecktür offenstand, da der Fahrer mit einer Auslieferung beschäftigt war. Schnell witterten sie eine bessere Beute, ließen den Roller stehen, griffen sich zwei Pakete aus dem Laderaum und liefen davon. Allerdings waren sie bei ihrer Tat beobachtet und die Polizei verständigt worden. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Diebe wenig später in der Innenstadt festgenommen werden. Auch die bereits geöffneten Pakete fanden sich samt Inhalt (Kleinwerkzeuge und Medikamente) in einem Parkhaus wieder.

