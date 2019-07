Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bilanz vom Wochenende und davor

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl-Opfer mit Pfefferspray attackiert

ALSFELD - Ein 42jähriger aus Alsfeld wurde von Mittwoch auf Donnerstag gegen Mitternacht von einem 29jährigen aus Romrod mit Pfefferspray ins Gesicht besprüht und dadurch verletzt. Vorausgegangen war der Besuch einer Gaststätte in Alsfeld, wo der 42jährige an Automaten spielte. Gegen 23 Uhr stellte der 43jährige fest, dass sein mitgeführter Rucksack entwendet worden war. Da er einen ebenfalls anwesenden Gaststättenbesucher in Verdacht hatte, machte er sich sofort auf die Suche nach ihm. Kurze Zeit später traf er den tatverdächtigen 29jährigen auf der Straße an. Auf den offensichtlichen Diebstahl angesprochen, setzte der Tatverdächtige unmittelbar das Pfefferspray gegen den Geschädigten ein. Eine Polizeistreife nahm die Fahndung auf und konnte bereits kurze danach den 29jährigen Algerier mit Duldungs-Status, im Innenstadtbereich vorläufig festnehmen. Den zuvor entwendeten Rucksack hatte er noch dabei. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung ein. Der 29jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wieder entlassen.

Vorfälle rund um Fahrzeuge

HERBSTEIN - Am Freitagnachmittag wurde auf dem Parkplatz des Netto-Einkaufmarktes in Herbstein, zwischen 16 und 16:20 Uhr die Seitenscheibe eines dort geparkten schwarzen Renault eingeschlagen. Offensichtlich wurde der unbekannte Täter aber gestört, da aus dem Fahrzeug nichts entwendet wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 70 Euro. LAUTERBACH - Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen schraubte ein unbekannter Täter das Versicherungskennzeichen an einem in der Kanalstraße abgestellten weißen Kleinkraftroller der Marke Piaggo ab. Der Schaden beträgt 40 Euro.

Einbruch in Kfz-Werkstatt

MÜCKE - In der Nacht zum Samstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine KFZ-Werkstatt und eine daneben befindliche Lagerhalle am Gottesrain in Mücke ein. Dort erbeuteten sie verschiedene Fahrzeugschlüssel und -papiere, einen Computer, Autoreifen und eine Schreckschusspistole. Der Wert der Beute liegt bei etwa 6000 Euro, der angerichtete Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise bitte an die Kripo in Alsfeld unter 06631/974-0.

Auslieferungsfahrer mit hohem Promillewert unterwegs

ALSFELD - Ein 29jähriger rumänischer Lieferwagenfahren war am Samstagabend in Alsfeld mit 2,5 Promille unterwegs. Zuvor war einem Verkehrsteilnehmer auf der A 5 aufgefallen, dass ein vor ihm fahrender Ford-Sprinter in Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs war. Über Notruf setzte sich der Zeuge mit der Polizei in Verbindung und gab den Standort des Sprinters durch. Eine Polizeistreife konnten den, in Rumänien wohnhaften Fahrer anschließend an einer Tankstelle an der Hessenhalle aufnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet ebenso die Sicherstellung des Führerscheines. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Versuchter Diebstahl von Baustelle

ALSFELD - Ein unbekannter hatte zwischen Samstag und Sonntag versucht in einen Rohbau im Dirsröder Feld in Alsfeld einzubrechen. Dazu versuchte er mit einem Schraubendreher ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Aus nicht bekannten Gründen brach der Unbekannte sein Vorgehen ab. Der angerichtete Sachschaden beträgt 150 Euro.

Vandalismus in Bobenhausen

ULRICHSTEIN - Am frühen Montagmorgen stellte eine Polizeistreife in Bobenhausen II ausgerissene Pflanzen, Glasscherben und Mülltonnen auf der Hoherodskopfstraße fest. Zudem waren im weiteren Verlauf an der Landesstraße nach Wohnfeld zahlreiche Leitpfosten herausgerissen worden. Auch in der Ortslage Wohnfeld lagen herausgerissene Pflanzen auf der Hauptstraße. Hinweise bitte an die Polizei in Lauterbach unter 06641/971-0.

Thuja-Hecke abgebrannt

LAUTERBACH - Am Samstagmorgen, kurz vor 2 Uhr bemerkte ein Anwohner aus Frischborn ein Feuer in der Bergstraße. Eine Polizeistreife aus Lauterbach lokalisierte schnell den Brandherd. Eine 16 Meter lange Thuja-Hecke brannte in voller Ausdehnung. Die alarmierte Feuerwehr Lauterbach-Süd rückte mit drei Einsatzfahrzeugen und 20 Einsatzkräften zum Löschen des Brandes an. Ein angrenzender Carport aus Holz blieb glücklicherweise vom Feuer verschont. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Eine Selbstentzündung der Hecke wird derzeit ausgeschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

