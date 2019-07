Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall auf der B 276 verstorben

Fulda (ots)

- Ergänzung zu der Erstmeldung von 15:55 Uhr -

Der 30-jährige Motorradfahrer aus dem mittelhessischen Altenstadt war mit seiner Honda auf der B 276 aus Richtung Gedern in Richtung Schotten unterwegs. Im Bereich der Gemarkung von Schotten-Eschenrod kam er in einer Rechtskurve zu Fall und rutsche gegen die dortige Leitplanke. Der Fahrer blieb schwerstverletzt an der Leitplanke liegen, das Motorrad rutschte einige Meter weiter. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen, wobei auch ein Rettungshubschrauber hinzugezogen wurde, erlag der junge Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen und das Motorrad sichergestellt. Die B 276 musste für 3 Stunden voll gesperrt werden.

