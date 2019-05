POL-PPMZ: Mainz, Unbekannte Person fotografiert Wohnhäuser im Schlesischen Viertel

Polizeipräsidium Mainz

Montag, 13.05.2019 - 21:10 Uhr Aufmerksame Anwohner des Schlesischen Viertels in der Mainzer Oberstadt haben der Polizei Mainz am Montagabend eine auffällige Beobachtung gemeldet. Ein ca. 70-jähriger Mann sei durch die Straßen des Schlesischen Viertels gelaufen und habe sich die Wohnhäuser sehr genau angeschaut. Dabei machte er mit seinem Smartphone auch Fotos von verschiedenen Gebäuden. Ein 48-jähriger Anwohner sprach den Mann auf sein Verhalten an, wurde aber versucht mit einem "Nix verstehen" zufrieden zu stellen. Dieser verständigte daraufhin die Polizei. Eine Absuche nach der Person verlief im Anschluss erfolglos. Die Beweggründe des Mannes sind nicht bekannt. Laut Polizei Mainz ist eine aufmerksame Nachbarschaft ein Kernelement zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen. Bei ungewöhnlichen Beobachtungen ist eine schnelle Information an die Polizei immer sinnvoll. Hierfür ist der Notruf der Polizei 110 oder jede örtliche Polizeidienststelle jederzeit erreichbar.

