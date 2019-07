Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Sundern-Hachen (ots)

Am Samstag, den 13.07.2019, gegen 04:45 Uhr, verlor ein 22-jähriger Pkw-Fahrer in einem Kreisverkehr auf der Hachener Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Stein. Hierbei wurde er leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. (Ho.)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell