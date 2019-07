Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Blauer Ford Ka flüchtet

Meschede (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch um 11.55 Uhr sucht die Polizei nach einem blauen Ford Ka. Ein 47-jähirger Autofahrer fuhr auf dem Galiläaer Weg in Richtung Kreisverkehrt. Als der blaue Ford aus dem Gegenverkehr einen Rolle überholte, prallte das Auto gegen den Außenspiegel des 47-jährigen Mescheders. Der Spiegel wurde beschädigt. Der Ford fuhr weiter und flüchtete in Richtung Lagerstraße. An dem Auto waren HSK-Kennzeichen angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell