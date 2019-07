Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Brochtrup/ Berauscht unterwegs

Coesfeld (ots)

Wegen eines defekten Autoscheinwerfers haben Polizisten am Montagabend (8. Juli, 22.40 Uhr) auf der Straße Brochtrup in Lüdinghausen eine BMW-Fahrerin (31) aus Datteln angehalten. Die Frau hatte glasige und gerötete Augen. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht auf Cannabiskonsum. Auf der Polizeiwache in Lüdinghausen entnahm ein Arzt der Dattelnerin eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Die 31-Jährige erwartet jetzt ein Verfahren.

