Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Leuster Mühlenweg

Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einem Einbruch auf der Baustelle des Brückenneubaus in Dülmen-Leuste. Vermutlich am frühen Montag Morgen gegen 03.40 Uhr brachen unbekannte Einbrecher die Schlösser zu insgesamt drei Baucontainern auf. An einem vierten Container scheiterten sie an dem Schloss. Aus einem Container stahlen sie ein Stromaggregat sowie einen Kompresser. Aus den anderen Containern wurde nichts entwendet, da es sich um Büro- und Aufenthaltscontainer handelt, in denen sich keine Wertgegenstände befinden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

