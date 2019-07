Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zimmerbrand - Glücklicher Ausgang

Vogelsbergkreis (ots)

FELDATAL - Am Montagmittag (22.07.), kurz vor 12 Uhr, rückte die Freiwillige Feuerwehr Feldatal zu einem Zimmerbrand nach Windhausen aus. Im Haus selbst ist eine siebenköpfige Familie mit fünf Kindern wohnhaft, wovon sich zur Brandentstehung jedoch nur drei Kinder im Haus befanden. Der 20jährige Sohn der Familie registrierte, dass die Sicherungen des Hauses ausgefallen waren und stellte bei einer Nachschau einen Brand im Badezimmer fest. Daraufhin verließ er unverzüglich mit den anwesenden zwei Geschwistern und dem Hund das Haus und verständigte über Notruf die Rettungsleitstelle des Vogelsbergkreises. Diese entsandte die Freiwilligen Feuerwehren Feldatal und Mücke mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort, welche das Feuer zeitnah löschten. Ein Rettungswagen wurde ebenfalls nach Windhausen beordert. Direkt brandbetroffen war lediglich das Badezimmer, allerdings wurden weitere Räume durch Rauchgas und Löschwasser beeinträchtigt. Während der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt in Windhausen bis ca. 13 Uhr voll gesperrt, da diese derzeit offizielle Umleitungsstrecke von Lauterbach nach Alsfeld, während der Bauarbeiten an der B 254, ist. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 30 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitig bekanntem Sachverhalt ist ein technischer Defekt an einem Elektrogerät wahrscheinlich.

