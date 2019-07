Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raub - Sachbeschädigung - Einbruch

Fulda (ots)

Handy geraubt

Fulda - Am späten Samstagabend (20.7.), gegen 23.15 Uhr, lief ein 43-jähriger Petersberger über den Aschenbergplatz. Dort wurde er von einer etwa 20-25-jährigen Frau angesprochen, die ihn um eine Zigarette bat. Da er ihrem Wunsch nicht nachgab, begann sie einen verbalen Streit, in den sich plötzlich vier gleichaltrige Männer einmischten. Diese schlugen auf den Geschädigten ein und verletzten ihn mit den Scherben einer abgebrochenen Bierflasche am Arm. Als er sein Handy hervorholte um die Polizei zu alarmieren, traten sie ihm das Mobiltelefon aus der Hand, hoben es auf und flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Erfurter Straße. Die vier Männer waren dunkel gekleidet. Die Frau hatte brünette lange Haare und war schlank. Alle Personen sprachen Deutsch ohne Auffälligkeiten.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Künzell - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Turmstraße in Bachrain war das Ziel von Einbrechern am Samstag (20.7.) zwischen Mitternacht und 10.00 Uhr. Die Täter brachen ein Fenster auf, betraten die Innenräume und durchsuchten diese. Dabei fanden sie Schmuck und Bargeld und verschwanden mit ihrer Beute. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Fahrzeuglack zerkratzt

Fulda - Zwei hintereinander parkende Autos wurden bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17./18.7.) in der Niesiger Straße in Horas von Unbekannten beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten sie den Lack der beiden Fahrzeuge auf der Beifahrerseite. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Einbrecher stehlen Bargeld

Eiterfeld - Aus einem Wohnhaus im Lerchenweg in Großentaft stahlen Unbekannte zwischen Mittwoch und Freitag vergangener Woche (17.-19.7.) Bargeld. Wie die Diebe in das Haus gelangten ist ebenso wie die Schadenshöhe noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell