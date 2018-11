POL-PDPS: Baumstamm abgebrannt

Pirmasens (ots) - Am späten Samstagabend, den 10.11.2018 gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei Pirmasens sowie die Feuerwehr Pirmasens über einen Brand im Strecktalpark informiert. Ein am Wegrand liegender Baumstamm war aus bislang unbekanntem Grund in Brand geraten. Die Feuerwehr Pirmasens konnte den Baumstamm ohne Probleme ablöschen, sodass es zu keinem Sachschaden kam.

