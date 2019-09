Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- 18-Jährige bei Alleinunfall leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Am Sonntagnachmittag fuhr eine 18-jährige Frau aus Breckerfeld mit ihrem Opel auf der L699 in Richtung Breckerfeld. In Höhe Peddenöde schätzte sie den Abstand zum Gegenverkehr falsch ein, lenkte nach rechts und geriet hier in den Grünstreifen. Anschließend lenkte sie nach links und stieß hier gegen die Leitplanke, drehte sich mit ihrem Pkw und kam schließlich auf der Fahrbahn wieder zum Stillstand. Die 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

