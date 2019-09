Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Gewächshaus droht zu brennen

Gefährlich nahe an einem Gewächshaus stand am Montag in Blaustein ein Grill.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr meldete eine Zeugin aus Blaustein einen Brand in der Ehrensteiner Straße. Den Rauch sah auch eine Polizeistreife, die zufällig in der Nähe war. Die Polizisten löschen den Schwelbrand mit einer Gießkanne, noch bevor die Feuerwehr eingreifen musste. Ein 22-Jähriger hatte den Grill zu nahe an das Gewächshaus gestellt und das Feuer unbeaufsichtigt gelassen. Durch die Flammen schmorte die Folie des Gewächshauses.

