Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Einbrecher unterwegs

Am Wochenende machte ein Unbekannter Beute in Maselheim.

Ulm (ots)

Ein Unbekannter gelangter am Wochenende auf ein Gelände in der Auhaldenstraße. An einem Gebäude hebelte der Einbrecher ein Fenster auf. Dadurch gelangte er ins Innere und durchsuchte die Räume. Er fand elektrische Geräte und Bargeld. Das machte er zu seiner Beute. Mit der flüchtete der Einbrecher unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

