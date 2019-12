Polizei Aachen

POL-AC: Grabsteine auf jüdischem Friedhof beschädigt - Zwei Männer festgenommen

Aachen/Heinsberg/Geilenkirchen (ots)

In der vergangen Nacht (30.12.2019) kurz vor 3 Uhr wurden auf dem jüdischen Friedhof an der Heinsberger Straße in Geilenkirchen mehr als 40 Grabsteine umgeworfen und teilweise mit blauer Farbe besprüht. Ein Zeuge beobachtete zwei mit Sturmhauben vermummte und dunkel gekleidete Personen bei der Tat. Er informierte sofort die Polizei. Während der Fahndung trafen die Beamten in unmittelbarer Tatortnähe auf zwei dunkel gekleidete Männer. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Polizisten Sturmhaben und Spraydosen mit blauer Farbe. Die beiden aus Gangelt stammenden polizeibekannten Tatverdächtigen im Alter von 21 und 33 Jahren wurden daraufhin vorläufig festgenommen. In Absprache mit dem zuständigen Amtsgericht erfolgte die Entlassung Beider noch am heutigen Morgen. Der Staatsschutz der Aachener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)

