Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (596/2019) Unfall auf der B 496 im Bereich der Autobahnauffahrt

Göttingen (ots)

Staufenberg, Ortsteil Lutterberg, Bundesstraße 496 / Autobahnauffahrt Sonntag, 27. Oktober 2019, gegen 14.55 Uhr

STAUFENBERG (mb) - Am Sonntagnachmittag (27.10.19) kam es auf der Bundesstraße 496 in Höhe der Autobahnauffahrt zur A 7 in Fahrtrichtung Kassel zu einem Zusammenstoß zweier Pkw.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 14.55 Uhr eine 59-jährige Mercedes-Fahrerin aus Hann. Münden kommend die B 496. Auf Höhe der Autobahnauffahrt zur A 7 in Fahrtrichtung Kassel bog sie nach links ab und übersah hierbei aus bislang ungeklärter Ursache die vorfahrtberechtigte 54 Jahre alte Fahrerin eines Fiat Tipo, welche auf der B 496 in Richtung Hann. Münden unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Nach Angaben der Unfallbeteiligten wurde niemand verletzt. Die 59-Jährige aus der Gemeinde Ahlheim wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

