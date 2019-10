Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (595/2019) Wildunfall auf der Bundesstraße 247

Bundesstraße 247, zwischen Obernfeld und Gieboldehausen Freitag, 25. Oktober 2019, gegen 06.30 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (mb) - Am frühen Freitagmorgen (25.10.19) kam es gegen 06.30 Uhr auf der B 247 zwischen Obernfeld und Gieboldehausen zu einem Verkehrsunfall mit Wild, bei dem nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstand. Der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Göttinger war mit seinem Lkw in Richtung Gieboldehausen unterwegs, als kurz vor der Anschlussstelle Rollshausen eine Rotte Wildschweine von links nach rechts die Fahrbahn überquerte. Leider schafften es nicht alle Tiere über die Fahrbahn - fünf Wildschweine verendeten an der Unfallstelle.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Göttingen noch einmal eindringlich auf die Gefahren durch kreuzendes Wild hinweisen. Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen, weiß aus Erfahrung, dass die ganzjährige Gefahr von Wildunfällen leider unterschätzt wird - insbesondere während der dunklen Jahreszeit. Die Auswertung der polizeilich registrierten Wildunfälle zeigt, dass es vorrangig in den Morgen- und Abendstunden sowie vermehrt von September bis Dezember zu "folgenschweren Begegnungen" zwischen Mensch und Tier kommt.

Der Polizeihauptkommissar rät: "Fahren Sie besser langsam als WILD!"

Beachten Sie das Verkehrszeichen "Wildwechsel" - es hat seinen Sinn! Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen und der Verkehrssituation an! Das Gefahrenzeichen "Wildwechsel" wurde in Streckenabschnitten angebracht, wo es vermehrt zu Wildunfällen gekommen ist! Fahren Sie stets mit angepasster Geschwindigkeit! Seien Sie immer bremsbereit! Besondere Vorsicht gilt in der Morgendämmerung, insbesondere bei erfolgter "Winterzeit-Umstellung"! Wildwechsel und Berufsverkehr überlappen sich!

Doch was tun, wenn Wild auftaucht? Bremsen Sie stark und kontrolliert ab! Weichen Sie nicht aus! Blenden Sie unbedingt das Fernlicht ab! Hupen Sie! Schalten Sie zur Warnung des nachfolgenden Verkehrs die Warnblinkanlage ein!

Wenn es zu einem Unfall gekommen ist, rät Jörg Arnecke weiterhin: Ziehen Sie Ihre Warnweste an, sichern Sie die Unfallstelle ab und warnen Sie andere Verkehrsteilnehmer vor dem evtl. auf der Fahrbahn liegenden Tier! Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und stellen Sie deutlich sichtbar ein Warndreieck auf! Halten Sie von verletzten Tieren Abstand - diese reagieren panisch und könnten Sie verletzen! Merken Sie sich die Fluchtrichtung des möglicherweise verletzten Tieres! Entfernen Sie sich nicht vom Unfallort, informieren Sie über Notruf 110 die Polizei!

