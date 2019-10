Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (592/2019) Unfallflucht in Bad Sachsa - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Uffestraße Dienstag, 22. Oktober 2019, in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 16.00 Uhr

BAD SACHSA (mb) - Vermutlich beim Vorbeifahren hatte ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag, den 22.10.19, zwischen 08.30 Uhr und 16.00 Uhr in Bad Sachsa einen grauen Opel Astra an der rechten hinteren Fahrzeugpartie beschädigt. Der Pkw parkte in der Uffestraße, schräg gegenüber des dortigen Kerzengeschäfts.

Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt nach ersten Schätzungen etwa 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05523-481 bei der Polizeistation in Bad Sachsa zu melden.

