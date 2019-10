Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (589/2019) Körperliche Auseinandersetzung vor Einkaufsmarkt in Duderstadt - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Duderstadt (Landkreis Göttingen), Sachsenring Freitag, 04. Oktober 2019, gegen 10.00 Uhr

DUDERSTADT (mb) - In der Duderstädter Straße Sachsenring wurde bereits am 04.10.2019 ein 19-Jähriger von einem Unbekannten in den Magen und ins Gesicht geschlagen.

Der Zwischenfall soll sich gegen 10.00 Uhr neben dem Eingangsbereich eines dortigen Einkaufsmarktes ereignet haben. Nach Angaben des jungen Mannes kam ein ihm unbekannter Mann aus dem Markt heraus, ging geradewegs auf ihn zu und schlug den 19-Jährigen unvermittelt mit der Faust in den Magen. Es folgte ein kurzes Wortgefecht, woraufhin der Unbekannte erneut auf den Duderstädter zuging und ihm nun mit der Faust ins Gesicht schlug. Hier kamen dem jungen Mann zwei couragierte Mitmenschen (eine Frau und ein Mann) zu Hilfe, sodass der Unbekannte die Flucht ergriff und mit seinem Fahrrad davonfuhr.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. Mitte 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, korpulente Statur, schwarze kurze Haare, Südeuropäer, sprach deutsch mit Akzent. Er sei zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Jogginghose und schwarzer Jacke bekleidet gewesen und habe einen schwarzen Rucksack mit sich geführt.

Die Polizei Duderstadt bittet nun mögliche Zeugen, insbesondere die beiden Helfer, sich unter Telefon 05527/9801-0 zu melden.

