Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Fußgängerin auf Überweg angefahren und verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Unfall an einem Fußgängerüberweg in der Hammersteiner Straße wurde am Freitag, 06.09.19, gegen 18 Uhr, eine 46 jährige Frau leicht verletzt. Die Frau überquerte den Überweg und wurde hier durch eine 77 jährige Renault-Fahrerin angefahren. Sie stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen an den Beinen und im Gesicht zu. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat den Unfall aufgenommen.

