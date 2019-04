Polizei Düren

POL-DN: Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellenräuber

Düren (ots)

Nach einem bewaffneten Überfall veröffentlicht die Polizei nun Bilder aus einer Überwachungskamera und bittet um Hinweise auf die Identität des Täters.

Am Abend des 28.02.2019 betrat gegen 20:45 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Euskirchener Straße. Der maskierte Täter bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute, verstaut in einer durchsichtigen Plastiktüte, konnte der Räuber nach der Tat zu Fuß in Richtung der Straße "An der Windmühle" fliehen (siehe unsere Pressemitteilung vom 01.03.2019 "Tankstelle ausgeraubt").

Auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses fahndet die Polizei nun mit Hilfe zweier Bilder aus einer Überwachungskamera nach dem unbekannten Täter. Es handelt sich um einen Mann im Alter von geschätzten 20 bis 30 Jahren. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer royal-blauen Jacke mit rot-weißem Reißverschlussbesatz, einer schwarzen Jogginghose der Marke "Jako" und grauen, knöchelhohen Turnschuhen der Marke "Nike". Er trug schwarze, sportliche Handschuhe, eine schwarze Kappe auf dem Kopf und ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht, zusätzlich waren seine Augen durch eine Sonnenbrille verdeckt.

Die Polizei fragt: Wer kennt die auf den Bildern abgebildete Person und/oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Wo wurde sie vor und/oder nach der Tatbegehung gesehen? Hinweise nimmt die zuständige Sachbearbeiterin unter der Telefonnummer 02421 949-8311 entgegen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Einsatzleitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen.

