Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Einbruch in Wohnung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Samstagmittag, 07.09.19, und Sonntagmorgen wurde in eine Wohnung in der Lindenstraße eingebrochen. Aus der Wohnung, in welcher derzeit Renovierungsarbeiten stattfinden, wurde unter anderem ein Stromkabel, eine Bohrmaschine, sowie weiteres Werkzeug entwendet. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, 07673 8890-0, sucht mögliche Zeugen.

Kj

