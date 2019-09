Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Betrunken gegen geparktes Auto gefahren

Freiburg (ots)

Ein 41 jährige Autofahrerin ist am Samstag, 07.09.19, gegen 23.10 Uhr, in der Alten Straße gegen einen geparkten Audi gefahren. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte bei der Autofahrerin ein Alkoholwert von über drei Promille festgestellt werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

