Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Toyota vor der Türe gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben in der letzten Nacht (vom 11.08. um 19:30 Uhr auf den 12.08. um 04:04. Uhr) einen fast voll getankten Toyota vor der Haustür des Besitzers in der Forststraße gestohlen.

Der graue Toyota Auris wurde am Abend in der Einfahrt des Hauses an der Forststraße geparkt. Heute Morgen musste der Besitzer dann feststellen, dass der Pkw fehlte.

In der Nacht gegen 03.30 Uhr hörte der Gladbacher einen Wagen davon fahren, der von den Geräuschen wie seiner klang. Natürlich hatte er überhaupt nicht damit gerechnet, dass es wohl seiner war! Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem grauen Auris die Kennzeichen GL-GL1419 montiert. Der Wagen war gerade mal rund 3.500 km gefahren und der Tank war fast voll. Auf das Heck hatte der Besitzer einen Fahrradträger von Nebo montieren lassen.

Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

