Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Unfall im Wald

Wermelskirchen (ots)

Ein 68-Jähriger ist gestern (11.08.) gegen 13:30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Wanderweg um die Dhünntalsperre gestürzt. Er musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen hatten die Polizei gerufen. Der Pedelecfahrer war an ihnen auf dem Wanderweg an der Straße Unterberg vorbeigefahren. Danach hörten sie ungewöhnliche Geräusche und drehten sich um. Der Radfahrer war gestürzt und lag verletzt am Boden. Sofort übernahmen die Zeugen die Erstversorgung und informierten Polizei und Rettungswagen.

Der Verletzte konnte zwar angesprochen werden, war aber nicht in der Lage, sich daran zu erinnern, wie es zu dem Unfall kam. Zur weiteren Behandlung wurde der Wipperfürther in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Eigentumssicherung stellten die Beamten das Pedelec sicher. (gb)

