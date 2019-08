Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Einbrecher wollten in die Backstube

Kürten (ots)

Mitarbeiter haben am Sonntagmorgen bemerkt, dass Einbrecher die Tür der Bäckerei in Biesfeld aufhebeln wollten.

Gegen 21.30 Uhr wurde das Geschäft an der Wipperführter Straße am Samstag (10.08.) verschlossen verlassen. Als die Mitarbeiter dann am nächsten Morgen (sonntags um 07.00 Uhr) die Backstube wieder aufschließen wollten, bemerkten sie Hebelspuren an der Eingangstür.

Vermutlich wurden die Täter gestört, gaben daraufhin ihr Vorhaben auf und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

