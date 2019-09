Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Versuchte Einbrüche in Gaststätten - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.09.19, gegen 03.30 Uhr, wurde an einer Gaststätte im Blostweg mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen. Hierbei löste die Alarmanlage aus, weshalb die Gaststätte durch die Täterschaft nicht betreten wurde. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hatten. Bereits in der Nacht von Donnerstag, 05.09.19, auf Freitag war versucht worden eine Eingangstüre einer Gaststätte in der Hermann-Burte-Straße aufzubrechen. Vermutlich wurde die Täterschaft hierbei gestört und flüchtete.

