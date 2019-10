Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (587/2019) +++ Terminerinnerung +++ Polizeiliche Beratungen für wirksamen Einbruchschutz am 24. und 27. Oktober 2019

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN / Dransfeld / OSTERODE (mb) - Wie bereits in unserer Pressemitteilung Nr. 579/2019 vom 18.10.19 angekündigt, möchten wir hier noch einmal an die in dieser Woche bevorstehenden Einbruchschutzberatungen erinnern:

Die erste Veranstaltung findet am Donnerstag, 24.10.19, ab 18.30 Uhr in der Stadthalle in Dransfeld statt. Weiter geht es dann am Sonntag, 27.10.19. An diesem Tag finden sogar zwei Veranstaltungen der Polizeiinspektion unter dem Motto "Eine Stunde mehr Zeit für Sicherheit" statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, in der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr in der Otto-Hahn-Straße in Göttingen-Weende und in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr in der Straße Abgunst 5 in Osterode auf den dortigen Polizeidienststellen vorbei zu schauen.

Bei allen drei Einbruchschutzveranstaltungen werden zeitgemäße Exponate für wirksamen Einbruchschutz vorgestellt. Neben Experten der Polizei werden Ihnen sogenannte Errichter-Unternehmen, welche vom Landeskriminalamt geprüft und zertifiziert sind, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Es besteht somit die Möglichkeit zur umfassenden Information über das Phänomen des Einbruchs an sich und wie Sie sich bestmöglich davor schützen können.

Der Eintritt ist kostenlos! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Kommen Sie vorbei - wir freuen uns auf Sie!

Weitere Tipps zum Thema "Einbruchschutz" gibt es unter folgenden Links: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch https://www.k-einbruch.de/ https://www.nicht-bei-mir.de/ https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell