Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (588/2019) Gefährliche Situation an Fußgängerüberweg - Hellblauer PKW mit markanter "Blümchen-Motorhaube" gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Sollingstraße Mittwoch, 16. Oktober 2019, gegen 16.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - An einem Fußgängerüberweg in der Sollingstraße ist es am Mittwochnachmittag (16.10.19) gegen 16.50 Uhr offenbar zu einer gefährlichen Situation zwischen einem herannahenden PKW und einem Longboard-Fahrer gekommen. In diesem Zusammenhang hat das 7. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Göttingen Ermittlungen gegen den Fahrer des Wagens wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Er ist bislang unbekannt. Bei der Suche nach ihm dürfte der Polizei das Aussehen des Fahrzeugs sicherlich eine Hilfe sein. Die Motorhaube des hellblauen Wagens soll mit schwarzen und weißen Blumenmotiven beklebt gewesen sein.

Nach Angaben des 18 Jahre alten Longboard-Fahrers habe er sich beim Überqueren des Fußgängerüberwegs nur durch einen Sprung zur Seite vor dem herannahenden Auto in Sicherheit bringen können. Der PKW erfasste in der Folge das Board und beschädigte es. Der Autofahrer fuhr anschließend einfach weiter.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell