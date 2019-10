Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (591/2019) Vorfahrt missachtet - Unfall auf der Hannoverschen Straße in Landwehrhagen - eine Person schwer verletzt

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Landwehrhagen, Hannoversche Straße Dienstag, 22. Oktober 2019, gegen 16.45 Uhr

STAUFENBERG (mb) - Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Hannoverschen Straße im Staufenberger Ortsteil Landwehrhagen ist am Dienstagnachmittag (22.10.19) eine 24 Jahre alte Audi-Fahrerin schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 81 Jahre alter Mann mit seinem VW Tiguan, aus der Straße Am Gansiegen kommend, die Hannoversche Straße überqueren und übersah hierbei aus bislang unbekannten Gründen den auf der Hannoverschen Straße fahrenden Audi, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Anstoß schleuderte der Pkw der 24-Jährigen über die Fahrbahn und prallte gegen einen neben der Straße stehenden Baum. Hierdurch erlitt die Audi-Fahrerin schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhause gebracht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Landwehrhagen im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Hannoversche Straße bis gegen 17.50 gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

