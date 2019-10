Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (590/2019) Unbekannte Diebe erbeuten mehrere Geräte von Fleischer-Fachmesse

Göttingen (ots)

Gieboldehausen (Landkreis Göttingen), Am Schützenplatz Sonntag, 20. Oktober 2019, in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 06.00 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (mb) - Indem sie gewaltsam ein Fassadenblech entfernt und eine dahinter befindliche Plane hochgeschoben haben, verschafften sich Unbekannte nach derzeitigen Ermittlungen am Sonntag (20.10.19) in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 06.00 Uhr Zutritt in eine Halle in der Gieboldehäuser Straße Am Schützenplatz.

Die Polizei Duderstadt geht davon aus, dass an der Tatausführung mehrere Personen beteiligt gewesen sein müssen. Diese entwendeten auf Paletten geladene Maschinen zur Fleischherstellung, vermutlich unter Zuhilfenahme eines zuvor entwendeten Anhängers. Die genaue Schadenshöhe kann momentan noch nicht beziffert werden.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeug- oder Personenbewegungen geben können, aber auch diejenigen, die den akustischen Alarm im Tatzeitraum gehört haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05527/9801-0 bei der Polizei in Duderstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell