POL-GM: 170919-853: Nach Unfall ist der Führerschein weg

Waldbröl (ots)

Seinen Führerschein ist ein 49-jähriger Reichshofer nun erstmal los. Am Montag (16. September) war er in einen Unfall auf der Kaiserstraße in Waldbröl verwickelt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei deutlichen Alkoholgeruch fest.

Eine 75-jährige Waldbrölerin fuhr um 10:34 Uhr auf auf der Kaiserstraße in Richtung Waldbröl. Hinter ihr befand sich, in einem schwarzen BMW; der 49-Jährige. Als die 75-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, konnte der BMW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Die Waldbrölerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch bei dem BMW-Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich, so dass der Fahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

