Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170919-850: Bei Einbruch erwischt - Täter flüchtet auf Fahrrad

Hückeswagen (ots)

Auf einem Fahrrad ist ein vermeintlicher Einbrecher vergangene Nacht geflücht. Ein Zeuge erwischte ihn auf frischer Tat. Der Täter versuchte am Dienstag (17.September) um kurz nach 2 Uhr in ein Spielwarengeschäft in der Bahnhofstraße einzubrechen. Der Unbekannte hebelte an der Eingangstür, wurde dabei jedoch von einem Zeugen erwischt. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht. Er lief zu seinem Fahrrad, das auf dem Etapler Platz stand, und flüchtete in Richtung REWE.

Täterbeschreibung: Männlich, etwa 180-185 cm groß, dunkel gekleidet mit Mütze und Halstuch

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

