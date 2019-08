Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht nach einem vermissten 72-Jährigen Essener - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen (ots)

45141 E.-Stoppenberg: Seit gestern Nachmittag (2.August) sucht die Polizei nach einem 72-jährigen Essener. Letztmalig wurde der Mann gegen 15 Uhr an seiner Wohnanschrift Kersthover Höhe gesehen. Der Essener ist an Demenz erkrankt und findet womöglich aufgrund seiner Krankheit nicht zu seinem zu Hause zurück. Außerdem benötigt er lebensnotwendige Medikamente, die er aktuell nicht mit sich führt. Er hält sich vorzugsweise im Bereich Stoppenberg auf und ist zumeist fußläufig unterwegs. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vermisste ist 173 cm groß mit einer schlanken Statur und einen breiten Oberkörper sowie grauen, kurzen Haaren. Vermutlich ist er mit einer blauen Jeans, eine schwarzen Wollmütze und einer beigen oder blauen Jacke unterwegs. Möglicherweise trägt er eine schwarze Tasche mit sich, die wie eine Aktentasche aussieht. Wer hat den 72-jährigen Viktor G. gesehen? Hinweise bitte umgehend an die Notrufnummer 110 der Polizei. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell